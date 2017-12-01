Напомним, сборная России сыграет в группе А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Я считаю, что нам с жеребьевкой повезло, откровенно говоря. У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам.

Сборная России на ЧМ-2018 сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией

 Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

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