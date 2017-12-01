- Мы прекрасно понимаем, что Россия и Уругвай являются фаворитами группы А, но в отношении Египта и Саудовской Аравии никаких шапкозакидательских настроений быть не должно. Нам надо тщательно изучить соперников и не переоценить свои возможности, как это часто бывает в матчах с такими командами.

Мы открываем чемпионат матчем с Саудовской Аравией, можно сделать хороший задел для выхода в плей-офф. Поэтому задача нашей сборной на этом этапе даже нее обсуждается: мы обязаны выходить из группы.

- Но ведь все полгода на игроков сборной будет оказываться огромное давление – обязаны выходить. Да и матч открытия всегда непростой – полный стадион, огромный психологический пресс. Выдержат ли?

- Мы даже не должны думать об этом, сборная обязана выходить из группы. Другой вопрос: с какого места? Но это уже стратегия.

Если же говорить о жеребьевке в целом, то скажу так: прошла она ровно. Пожалуй, выделяется только группа D – Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия – здесь в плей-офф выйти может любой.