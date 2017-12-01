- Интересная группа, хочется сыграть с хозяевами турнира.

- Что знаете о стиле игры сборной России?

- Эта команда физически мощная, показывает силовой футбол.

- Можете кого-то назвать из российских игроков?

- У меня кумир Лев Яшин, так как я сам был вратарем. Из действующих футболистов предпочитаю никого не называть до начала матчей.

- Задача Уругвая - быть первыми?

- Просто нужно выйти из группы. Хотелось бы набрать как можно больше очков.