Жеребьевка ЧМ-2018 и новые дисквалификации российских олимпийцев. Главные новости дня
Главные новости дня в кратком обзоре от «Советского спорта».
1. Сборная России узнала своих соперников на ЧМ-2018. Это Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.
2. Также сборная России сыграет с Саудовской Аравией в матче-открытии турнира.
3. Биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Ольга Доценко дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
4. Международная федерация бобслея и скелетона приостановила дисквалификацию российских спортсменов.
5. Евгения Медведева пропустит финал Гран-при по фигурному катанию из-за травмы.
Текст дня: «Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018