Главные новости дня в кратком обзоре от «Советского спорта».

1. Сборная России узнала своих соперников на ЧМ-2018. Это Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

2. Также сборная России сыграет с Саудовской Аравией в матче-открытии турнира.

3. Биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Ольга Доценко дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

4. Международная федерация бобслея и скелетона приостановила дисквалификацию российских спортсменов.

5. Евгения Медведева пропустит финал Гран-при по фигурному катанию из-за травмы.

Текст дня: «Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018