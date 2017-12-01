- Когда получили Уругвай в группе с Россией, почувствовал облегчение и радость. Ожидания ведь закончились, все к чему шли долгие годы состоялось, и теперь есть уже понимание, кто у нас сыграет. Все здорово. Ну а матч Россия - Уругвай будет особенным во всем: и потому что играет наша команда, и потому что соперник сильный, и потому что, возможно, судьба выхода из группы решится в этой встрече, - передает слова Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России проведет матч чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая 25 июня в Самаре.