- Вы кого ждете? – спросила медиа-офицер ФИФА представителей прессы, собравшихся после официальной церемонии в микст-зоне, где тренеры обычно общаются с журналистами.

- Хуана Пицци, - ответил один из корреспондентов.

- Его не будет.

- Как не будет?

- Он куда-то исчез сразу после жеребьевки. Растворился. Сбежал, - попыталась объяснить девушка.

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