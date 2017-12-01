Главный тренер сборной Саудовской Аравии исчез после жеребьевки ЧМ-2018
Главный тренер соперников сборной России по группе А на ЧМ-2018 не стал разговаривать с журналистами и комментировать результаты жеребьевки.
- Вы кого ждете? – спросила медиа-офицер ФИФА представителей прессы, собравшихся после официальной церемонии в микст-зоне, где тренеры обычно общаются с журналистами.
- Хуана Пицци, - ответил один из корреспондентов.
- Его не будет.
- Как не будет?
- Он куда-то исчез сразу после жеребьевки. Растворился. Сбежал, - попыталась объяснить девушка.