Напомним, сборная России сыграет в группе А с командами Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Группы все приблизительно равные, «группы смерти» нет. Что касается нашей группы, то, на мой взгляд, сборная Саудовской Аравии все-таки на сегодняшний момент кажется аутсайдером. А три остальные совершенно равны.

Многое будет зависеть от нашей подготовки. Если кто-то думает, что Египет – команда не очень высокого класса, то ошибается. Там есть игроки высочайшего уровня, такие как Мохамед Салах. Там футболисты играют в лучшей лиге – английской.

Но все равно сборной выпала нормальная и хорошая группа. Но я никогда не называю что-то проходимым. Сначала нужно пройти, а потом говорить так», - цитирует Семина «Р-Спорт».