- Со всеми соперниками в группе можно играть и претендовать на второе место. Главным соперником в борьбе за первое место будет Уругвай? Все будут нашими соперниками. Мы видели по товарищеским матчам, что матчи против азиатских и африканских команд также бывают тяжелыми, - передает слова Федуна ТАСС.

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.