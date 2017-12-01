- Как вам результаты жеребьевки?

- Хочу сказать, что на мой взгляд практически все города получат возможность увидеть лучших игроков планеты – везде будет один или два матча с топовыми сборными, в которых играют звезды мирового футбола – как раз то, что мы хотели. Что касается нашей группы, жеребьевка – это жеребьевка. Здесь предсказывать что-то сложно. Я считаю, что она достаточно ровная – дает шансы всем четырем командам. У нас есть Уругвай, который входит в число сильнейших команд мира. У нас есть очень сильная сборная Египта, которая обладает нескольким и игроками мирового уровня, такими, как Салах. И есть Саудовская Аравия, о которой мы мало знаем, но будем собирать информацию и готовиться. Такая группа для нашей сборной – нормальная. Все зависит от самих нас.

- Все было честно?

- Жребий тянули мировые звезды – что вы им скажете… Все честно. Вообще все группы получились очень ровными. Может, есть группы немного посложнее, как D и G, в которых сыграют по три сборные с мировым именем – им придется крайне сложно в борьбе за две путевки в плей-офф. Хочется пожелать им удачи, а болельщикам – начинать планировать свои поездки. Теперь известно, кто, где и когда будет играть.

- Билеты есть?

- Четвертого числа начнется следующий этап продажи билетов. У всех будет шанс их приобрести на сайте ФИФА. Для тех, кто не сможет этого сделать сейчас, в следующем году откроются билетные центры -