- Если посмотреть на итоги жеребьевки взглядом обывателя, то Россия и Уругвая выходят в плей-офф на Португалию и Испанию.

- Но мы понимаем, что все решается на поле, и помним, как наши играли с Алжиром, Тунисом и Ираном.
- Да, примеров предостаточно. На ЧМ в Японию тоже ехали с огромной уверенностью, что группа наша. Но с другой стороны, кого нам тогда обыгрывать, если не Саудовскую Аравию и Египет?

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