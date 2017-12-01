- Если посмотреть на итоги жеребьевки взглядом обывателя, то Россия и Уругвая выходят в плей-офф на Португалию и Испанию.

- Но мы понимаем, что все решается на поле, и помним, как наши играли с Алжиром, Тунисом и Ираном.

- Да, примеров предостаточно. На ЧМ в Японию тоже ехали с огромной уверенностью, что группа наша. Но с другой стороны, кого нам тогда обыгрывать, если не Саудовскую Аравию и Египет?