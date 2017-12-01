- Уругвай, конечно, очень непростая команда, но в принципе очень сложно говорить, кто слабый, кто сильный. Нет слабых команд на чемпионате мира в принципе, потому что здесь собрались 32 лучшие сборные. Любая команда может преподнести сюрприз.

Бывали случаи, когда мы раньше времени праздновали победу, и потом не очень все хорошо складывалось с командами, которые мы считали проходными. Помним об этом прекрасно, поэтому к каждому сопернику надо относиться серьезно. Египет – откровенно сильная команда, легкомыслие при настрое на матч с ней недопустимо, - передает слова Сорокина «Р-Спорт».

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.