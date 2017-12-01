Не забывайте, что это чемпионат мира, и уровень всех команд высочайший. К тому же начинаем турнир матчем с чемпионом Европы и одной из лучших команд мира – Португалией.

Остальные два соперника тоже очень непростые, они добились права выступить в России. Марокко – это одна из лучших африканских команд, Иран тоже сильная команда, поэтому нужно будет проделать огромную работу, чтобы выйти из группы.

Нет худших или лучших раскладов, что есть, то и надо принимать. Португалия – большая команда, потрясающая сборная, которую возглавляет тренер с огромным опытом. И на многих позициях играют одни из лучших футболистов мира», - цитирует Лопетеги «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Испании на групповом турнире сыграет с командами Португалии, Марокко и Ирана.