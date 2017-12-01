- Считаю, мы должны выходить из этой группы. Конечно, никого нельзя списывать со счетов, потому что в нашей истории были не самые хорошие примеры. Недооценки быть не должно. Про сборную Туниса мне вообще что-то сложно сказать, потому что африканские команды мы пока не изучали. Вообще после жеребьевки начинается самое интересное - мы знаем, где играем, с кем играем. Будем готовиться, - передает слова Саутгейта «Р-Спорт».

Напомним, что в результате жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года сборная Англии попала в группу G, где сыграет с командами Бельгии, Туниса и Панамы.