«Нам надо расти и развиваться. Конечно, будем изучать каждого соперника. Турнир очень сильный. Даже недавний чемпион мира Италия на него не попала. Двукратный обладатель Кубка Америки Чили - тоже. Отбор был жесточайшим», - цитирует Тите официальный сайт ФИФА.

Сборная Бразилии на ЧМ-2018 сыграет с Сербией, Швейцарией и Коста-Рикой

Напомним, сборная Бразилии на групповом турнире сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

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