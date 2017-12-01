«Нам надо расти и развиваться. Конечно, будем изучать каждого соперника. Турнир очень сильный. Даже недавний чемпион мира Италия на него не попала. Двукратный обладатель Кубка Америки Чили - тоже. Отбор был жесточайшим», - цитирует Тите официальный сайт ФИФА.

Напомним, сборная Бразилии на групповом турнире сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.