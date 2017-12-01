- Хорватия – команда с хорошим движением и индивидуально высоким уровнем футболистов, те же (Лука) Модрич, (Иван) Ракитич и так далее. Это очень-очень опасный соперник. Как, в принципе, и сборная Исландии. Сборная с высоким командным духом. Так что Хорватия – команда с талантливыми исполнителями, а Нигерия опасная своей скоростью, игрой на контратаках, что мы видели в последней встрече, которая прошла в Краснодаре, - передает слова Сампаоли «Р-Спорт».

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, попала в группу D, где сыграет с командами Хорватии, Исландии и Нигерии.