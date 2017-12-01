- Нам очень повезло с жеребьевкой. Может быть, не очень интересные матчи будут у нас проходить, но нашей сборной повезло, конечно, очень, на мой взгляд. Ну, за исключением Уругвая. Я думаю, что Уругвай нам обыграть не удастся.

Так что наша сборная может начать сражения, перекрестясь и уповая на то, что в дальнейшем нам будет лучше. Как говорится, лиха беда начало. Сразу будет понятно, что к чему, - передает слова Боярского ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, сборная России попала в группу А, где сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.