«Мы были в четвертой корзине, поэтому нам достались три сильных соперника: Аргентина, Исландия, Хорватия. Надо как можно лучше подготовиться к первому матчу против Хорватии. Было бы здорово потренироваться в товарищеском матче, скажем, с Сербией.

У Исландии лучшие фанаты в Европе. Аргентину мы хорошо знаем, но и они нас, так что больше не сможем устроить им сюрприз, как в Краснодаре. К тому же теперь они будут с Месси. Этот матч в Волгограде будет для нас сродни финалу, - цитирует Рора официальный сайт ФИФА.