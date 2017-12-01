- У нас не самая сильная группа, вполне нам по зубам, и наша команда, безусловно, из такой группы должна выходить - имеет все шансы. Другой вопрос, насколько я понимаю, дальше победитель нашей группы будет встречаться с тем, кто займет второе место в группе B, а второе с победителем. Там Португалия, Испания и Иран, фавориты там, конечно, Португалия и Испания. И сразу в 1/8 финала будет очень сложно.

В целом наша группа вполне проходная, по крайней мере наши посильнее, чем Саудовская Аравия или Египет. Уругвай, пожалуй, можно назвать сильным. Матч открытия будет очень интересным, и он задаст тон всему турниру, он всегда важен, а основной соперник Уругвай, я думаю. Я постараюсь попасть на все матчи с участием сборной России, - передает слова Жукова ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, сборная России попала в группу А, где сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.