"Мы будем готовиться к каждому сопернику. Выходить из этой группы, считаю, можно. Уругвай – один из лидеров Южной Америки, так что с этой командой всем все понятно", - приводит слова Смолова официальный твиттер сборной России.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по группе стали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

14 июня Россия сыграет в Москве в матче открытия с Саудовской Аравией, 19 июня команда Черчесова встретится в Петербурге с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.