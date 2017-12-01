- Нам предстоит проделать тяжелую напряженную работу, чтобы выйти из группы, но верю, что нам это удастся. Аргентинцы - фавориты группы, это можно сказать, взглянув на их состав. Борьба за вторую путевку развернется между тремя оставшимися сборными. Мы не завышаем собственных ожиданий, поэтому второе место в группе будет достаточным для нас результатом.

Я в Москве третий день и могу с уверенностью сказать, что организация здесь на высшем уровне. Думаю, что нам предстоит принять участие в одном из лучших чемпионатов мира в истории, - передает слова Далича ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, сборная Хорватии попала в группу D, где сыграет с командами Аргентины, Исландии и Нигерии.