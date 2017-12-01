- Конечно, португальцев и испанцев можно назвать фаворитами группы, но жребий может выглядеть обманчиво. Во-первых, нам предстоит сыграть с испанцами в первом матче. Во-вторых, команды Ирана и Марокко не проиграли ни одной встречи в отборе. В любом случае, мы должны подтверждать статус одного из фаворитов турнира, - передает слова Сантуша ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, сборная Португалии попала в группу В, где сыграет с командами Испании, Марокко и Ирана.