- Перед каждым турниром нас считают фаворитами, так что мы уже давно привыкли, это не проблема, мы не нервничаем по этому поводу. Да, мы фавориты, но таких команд много - Испания, Аргентина, Бразилия, Франция, - передает слова Лева ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, сборная Германии попала в группу F, где сыграет с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.