- Нам достались сильные команды, но у нас всегда есть шансы - ведь это футбол. Конечно, аргентинцы безусловные фавориты группы, хорватов мы знаем очень хорошо, поскольку играли с ними много раз за последние пять-шесть лет. Матч с Нигерией также станет для также нас непростым. В таком квартете Исландия, вероятно, будем далеко не лидером, но мы способны дать бой соперникам.

Конечно, поддержка фанатов нам поможет. Думаю, в Россию приедет внушительное количество исландских любителей футбола, жителям вашей страны они понравятся. Будет ли среди исландских фанатов президент нашей страны? Очень удивлюсь, если его не будет, - передает слова Хадльгримссона ТАСС.

Напомним, что по итогам жеребьевки в пятницу, 1 декабря, сборная Исландии попала в группу D, где сыграет с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.