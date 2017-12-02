У победителей встречи голами отметились Седрик Ямбере, Бенжамен Жанно и Уэсли Саид, а у гостей мячи забили Жонатан Кафу и Малком.

Стоит отметить, что по ходу встречи хозяева поля дважды уступали в счете.

«Дижон» с 21-м очком занимает десятое место в турнирной таблице, а «Бордо» расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

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