«Они замечательно стартовали в сезоне. Это неприятный соперник с четкой игровой системой, умеющий грамотно действовать в атаке.

К тому же они очень много бегают. Будет не так просто, как некоторые могут подумать», - приводит слова Хайнкеса официальны сайт «Баварии».

Напомним, матч «Бавария» – «Ганновер» состоится сегодня, 2 декабря и начнется в 17:30 по московскому времени.

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