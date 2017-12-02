Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкесс – о предстоящем матче с «Ганновером», который состоится в рамках 14-го тура бундеслиги.

«Они замечательно стартовали в сезоне. Это неприятный соперник с четкой игровой системой, умеющий грамотно действовать в атаке.

К тому же они очень много бегают. Будет не так просто, как некоторые могут подумать», - приводит слова Хайнкеса официальны сайт «Баварии».

Напомним, матч «Бавария» – «Ганновер» состоится сегодня, 2 декабря и начнется в 17:30 по московскому времени.