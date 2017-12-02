– Сборной России досталась самая слабая группа, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru. – Можно сказать, что из всех сборных больше всех повезло Уругваю. Честно, ничего не могу сказать по Саудовской Аравии. Знаю только, что сборная Саудовской Аравии и Россия – худшие участники ЧМ по рейтингу ФИФА.

Да и про Египет тоже не могу многого сказать – у них есть один из лидеров «Ливерпуля» Салах. Также слышал, что ворота Египта будет защищать 45-летний вратарь. Это тоже показатель. Что касается, что у уругвайцев хорошая команда – Кавани и Суарес в нападении о многом говорят.

Наши просто обязаны выходить, железно обязаны, причем после двух туров. Нужно побеждать в первых двух турах и разыгрывать первое место с Уругваем. В случае прохода нам могут достаться Испания и Португалия, но здесь уже ничего не поделаешь. При любом раскладе для сборной России выход из группы будет успехом. Историческим достижением, ведь раньше мы никогда из группы не выходили.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соперниками россиян по группе стали сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

14 июня Россия сыграет в Москве в матче открытия с Саудовской Аравией, 19 июня команда Черчесова встретится в Петербурге с Египтом, а 25 июня – в Самаре с Уругваем.