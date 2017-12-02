– Можно ли было получить группу легче, чем получила на чемпионате чира сборная России?

– Подождите: в нашей группе сборная Уругвая. Мы однозначно их слабее, ведь в их составе достаточно европейских звезд, – приводит слова Титова rusfootball.info. – Второе: в сборной Египта играет Салах, и это на сегодня один из лучших футболистов в чемпионате Англии. У нас в составе таких футболистов нет. Да, один в поле не воин. Но, однако, это тот игрок, что может и в одиночку сделать результат.

Единственное что важно отметить: Саудовская Аравия – это из слабейших по рейтингу команд. Вот наш шанс. И то, это первый матч, дома. Тем более что это матч открытия. При таких эмоциях играть непросто.

– Все-же вы больше с оптимизмом смотрите на приближающийся турнир?

– В первую очередь с осторожностью. С большой осторожностью. Даже могу сказать, что с опаской.

– Вы опасаетесь оголтелых крикунов с лозунгами вида «Ура! Россия – вперёд! Мы самые лучшие» ещё до начала матчей

– Да. Того, что медали на шеи наших футболистов повесят еще до начала чемпионата мира. Этого я действительно боюсь. Потому что потом, во время турнира, перестроиться с этого будет почти невозможно. Потому что на фоне эдакого «возвеличивания», особенно если все пойдет не так, как ты хочешь – поменять по ходу ситуацию, быть может, будет уже невозможно.