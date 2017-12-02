"Конечно, мы будем рады всем, кто приедет в Самару. Уверен, что игры ЧМ привлекут внимание всех любителей футбола, всех любителей спорта, которых в нашем регионе большинство.

Сегодня замечательный праздник не только в Москве, а во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира. Я всех поздравляю с результатами жеребьевки. В нашу группу попали команды, которые, я уверен, покажут честную бескомпромиссную игру, это достойные соперники, которые по силам сборной России", - цитирует Азарова ТАСС.