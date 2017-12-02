- Получается парадокс: по названиям стран группа по-сути слабейшая. А по именам игроков – уже далеко не так. Не станет ли этот факт неким малозаметным айсбергом, на который в свое время и напоролся «Титаник»? Насколько велик такой риск?

- Это всегда опасно. Ведь недаром многие говорят, что лучшие соперники – это команды с именами. Тогда точно будет соответствующий, максимальный, если угодно настрой. Понятно, что мы говорим про Чемпионат Мира. И для многих это будет чуть ли не единственный шанс – сыграть на нем.

Но дело в том, что уже много раз в последние годы, когда раз в 2 года проходила жеребьевка – многие утверждали что «ну, с этой группы мы обязаны выйти». Но ни разу мы ещё за последнием много и много лет никуда не выходили, - цитирует Титова Rusfootball.Info. - И сейчас мы можем опять, снова наступить на эти же грабли. Чего я очень не желаю, и крайне не советую делать нашим футболистам.

Наоборот: рекомендую отнестись к каждому сопернику самым, что ни на есть, серьезным образом. Даже к Саудовской Аравии. Это Чемпионат Мира. Это – уровень сборных. А Саудовская Аравия – нефтяная страна. И на нее, особенно на матч открытия с ее участием, приедет болеть очень много людей. Возможно даже, что факт: Саудовская Аравия будет играть в матче открытия Чемпионата Мира – может стать для них чуть ли не событием века.

- Вы затронули тему нефти: Саудовская Аравия – это крупнейшая по разведанным запасам нефти страна в Мире. И крупнейший ее экспортер. Россия тут идет, скорее всего – на втором месте. Египет крупнейшим экспортером не является. Но экспорт нефти для них – все равно первостепенен в продажах за пределы страны. Вас не удивляет, что в этой группе делает Уругвай?

- Ну… Если так размышлять, то, наверное, в группе логичнее бы смотрелся Азербайджан или США. Но подобного интересного можно, наверняка, найти и в других группах. Если отойти от футбола – это могла бы быть, возможно, интересная ремарка.

Но меня больше интересует футбол. Например, вспоминается 1990-й год. Матч открытия Чемпионата Мира. Играет Аргентина против Камеруна. Вы помните счет? Сборная Камеруна выиграла 1:0, и это была неимоверная сенсация. И в нее никто не верил. К чему я веду? Мы не сборная Аргентины. Мы всего лишь сборная России. Имею в виду то, что у нас хорошая, крепкая команда, и мы – хозяева чемпионата Мира. Но не более того. Я очень бы не хотел того, чтобы в матче открытия Чемпионата Мира в России случилась похожая сенсация.