- Это просто великая помощь Богом, всевышним. Такую группу нам сделать, как Саудовская Аравия, Египет и Уругвай... Я в восторге! Тем более первая игра с Саудовской Аравией, потом с Египтом. Две победы позволят нам спокойно рассчитывать на дальнейший выход, думать, с кем уже сыграем в следующей стадии: с первым или со вторым местом. Это очень важно, - цитирует Кавазашвили Rusfootball.Info. - Открытие чемпионата мира матчем с Саудовской Аравией - это стимул для страны, для продвижения вперед. Все знают, что Саудовская Аравия - команда не топ уровня. Рассчитываю, что одна и вторая команда проходные, и должны их обыгрывать в обязательном порядке и выйти на матч с Уругваем с шестью очками.

- Вы видели когда-нибудь, чтобы нам больше везло на жеребьевке?

- Никогда не видел. Просто здорово, что с жеребьевкой нам помогло. Это великолепно. Если вы сейчас намекаете на то, что нам это кто-то сделал, то здесь никаких вопросов не может быть. Двояких смыслов здесь нет. Это жеребьевка, разные люди вытаскивают шары.