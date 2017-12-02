- Вполне нормальные результаты жеребьевки. Думаю, что многие удовлетворены. Да, есть Уругвай, но и Саудовская Аравия с Египтом могут играть в футбол. Первый матч с Саудовской Аравией покажет нам, будем мы бороться за выход из группы или нет, - цитирует Кирьякова Rusfootball.Info. - Первый матч очень важен, от него очень многое зависит. Думаю, что в любом случае надо серьезно готовиться.

- Можно ли говорить, что с группой нам повезло? Очень много сильных команд пролетели мимо.

- Я бы не сказал, что нам повезло, но мы должны быть удовлетворенны. Могло быть намного хуже и тяжелее. Но, в принципе, все по делу.

- Сейчас можно что-то говорить о Саудовской Аравии и Египте?

- Если он попали на ЧМ-2018, то надо их уважать. Сейчас надо заниматься поиском информации, видео-матчи, и по отдельным игрокам, искать слабые стороны.

- Выход из группы нам по силам?

- Если из такой группы не выходить, то из какой тогда выходить? Все для нас сложилось нормально.