- Не самый плохой вариант. Думаю, группа вполне по силам. Могли достаться более грозные соперники, но, неоднократно говорил, что не надо думать, что все будет очень легко.

- Есть смысл опасаться, что соперники по названиям стран не очень грозные?

- Нужно настраиваться будет. Не надо смотреть на страны, на рейтинги. Нужно готовиться.

- Матч открытия будет с Саудовской Аравией, одной из слабейших сборных на ЧМ-2018. Можно ли сказать, что сборная России в последние годы чемпион мира по недооценке соперников?

- Не знаю. Во-первых, матч открытия. Во-вторых, хозяева чемпионата, - приводит слова Хохлова Rusfootball.Info. - Это положительный результат для шага вперед.

- Мы в последнее время часто говорим о том, что нам всегда доставалась отличная группа, нам по силам и результат известен.

- Я про это и говорю. На ЧМ-2002, в котором я участвовал, мы тоже первую игру выиграли, а потом две проиграли и из группы не вышли.

- То есть шансы из группы выйти у нас есть? Задача решаема?

- Вполне. Естественно, задача решаема.