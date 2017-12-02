Дмитрий Хохлов: Не нужно думать, что на чемпионате мира для России все сложится легко
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата мира-2018.
- Не самый плохой вариант. Думаю, группа вполне по силам. Могли достаться более грозные соперники, но, неоднократно говорил, что не надо думать, что все будет очень легко.
- Есть смысл опасаться, что соперники по названиям стран не очень грозные?
- Нужно настраиваться будет. Не надо смотреть на страны, на рейтинги. Нужно готовиться.
- Матч открытия будет с Саудовской Аравией, одной из слабейших сборных на ЧМ-2018. Можно ли сказать, что сборная России в последние годы чемпион мира по недооценке соперников?
- Не знаю. Во-первых, матч открытия. Во-вторых, хозяева чемпионата, - приводит слова Хохлова Rusfootball.Info. - Это положительный результат для шага вперед.
- Мы в последнее время часто говорим о том, что нам всегда доставалась отличная группа, нам по силам и результат известен.
- Я про это и говорю. На ЧМ-2002, в котором я участвовал, мы тоже первую игру выиграли, а потом две проиграли и из группы не вышли.
- То есть шансы из группы выйти у нас есть? Задача решаема?
- Вполне. Естественно, задача решаема.