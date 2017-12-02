"Петербуржцы смогут насладиться и Аргентиной, и Бразилией. Это Месси, Неймар. Это все, что можно было желать. Плюс аргентинцев-зенитовцев, я надеюсь, будет много в сборной Аргентины на чемпионате мира. Им в Санкт-Петербурге будет вообще комфортно.

В Петербурге пройдет самый важный матч для сборной России в группе – с командой Египта 19 июня. Чемпионат мира – это самый главный футбольный турнир четырехлетия, поэтому на ЧМ все показывают максимальные возможности.

Так как я являюсь не только послом от Санкт-Петербурга на чемпионате мира, я также являюсь послом фестиваля болельщиков ФИФА, и в связи с этим мне надо будет посещать разные города", - передает слова Кержакова ТАСС.

На групповом этапе "Санкт-Петербург Арена" примет матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня) и Нигерия – Аргентина (26 июня).