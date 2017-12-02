«Вратарь Андрей Савин заинтересовал московский «Спартак» и, возможно, также поднимется в высший дивизион», - говорится на официальном сайте клуба ПФЛ из Новотроицка.

«Носта» сообщила также, что ее полузащитники Андрей Егорычев и Мингиян Бевеев подписали контракт с «Уралом».

Оба игрока присоединились к «Носте» в начале текущего сезона. Егорычев в 17 играх стал автором шести голов и вошел в пятерку лучших футболистов в зоне «Урал-Приволжье» в номинации «ключевые передачи».

Бевеев в 16 матчах забил два мяча.