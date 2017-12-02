«Я подумал: «Вот это да!» (когда узнал, кто будет соперником Франции по группе в финальной части ЧМ-2018 – прим. ред.), – сказал в интервью газете L’Equipe чемпион мира 1998-го года француз Биксант Лизаразю. – Отличный жребий, мы не попали ни на Испанию, ни на Уругвай, ни на Англию – с ними то надо было бы выкладываться по полной с самого начала турнира. Ситуация напомнила мне ЧМ-1998 (тогда в одной группе с французами оказались ЮАР, Саудовская Аравия и Дания – прим. ред.). В такой группе можно будет прибавлять, не форсируя, копить силы на главные матчи – начиная с одной четвертой. В 1998-м это были Италия (0:0, 4:3 по пенальти – прим. ред.), Хорватия (2:1) – в те времена эта сборная была в потрясающей форме, и Бразилия (3:0)».

