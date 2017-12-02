- Тяжелая группа. Кажется, что легко. Во-первых, команда Уругвая - одна из сильнейших сборных Южной Америки. Последние два Кубка Америки Чили выиграла, до этого два раза подряд уругвайцы. Там есть такой игрочок - Суарес. Не будем об этом забывать, в «Барселоне» играет. Это команда очень почитаемая во всем мире. Уругвай - двукратный обладатель мирового кубка. Египет - одна из сильнейшая команд Африки. Все египетские футболисты играют в английских клубах. Конечно, это не Франция, Германия. Очень приличная команда. Дело в том, что они тоже радуются, что попали в одну группу с Россией. Единственная под вопросом команда - Саудовская Аравия. Но, вы меня извините, там тоже в футбол играть умеют. Чего нам радоваться? Нам надо быть готовым ко всему, - цитирует Рейнгольда Rusfootball.info.