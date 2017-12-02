— Кого из нападающих, против которых вы играли, сложнее всего остановить?

— Назову тех, которым я противостоял в чемпионате Франции: Балотелли, Мбаппе, Фалькао. Это совершенные игроки - они сочетают в себе все лучшие качества: скорость, технику, силу, выбор позиции, - передает слова Мамманы официальный сайт "Зенита". - И главное – они бомбардиры, с ними всегда нужно быть начеку, если хочешь, чтобы они ушли с поля без гола.

— В сборной Аргентины пример для вас – Месси или все же игроки обороны Маскерано, Отаменди?

— Они все прекрасные футболисты, и для меня честь быть с ними в одной команде. Наверное, я назову все же Месси, потому что это лучший игрок мира. На тренировках я порой забываюсь и восхищаюсь его игрой.

— Насколько принципиально для вас приехать на чемпионат мира в Россию? Для вас будет ударом, если этого не случится?

— Думаю, восприму это спокойно. Понимаю, что я молод и все еще впереди. Конечно, было бы здорово попасть в итоговый состав, но у нас много хороших центральных защитников кроме меня.