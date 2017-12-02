Об этом ТАСС рассказал президент клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов.

- Мы собираемся реализовать несколько проектов. Первый - чемпионат мира среди болельщиков. Это турнир, который пройдет с 30 июня по 1 июля в Москве, где мы собираемся собрать 32 сборные каждой страны и выявить лучшую команду среди болельщиков. Это футбольный праздник, в котором главное не результат, а участие. Сейчас все находится в работе, регламент утверждается Российским футбольным союзом, с которым этот проект и делается, - сказал он.