Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью — о жеребьевке финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Жеребьевка - это всегда нечто волнующее. Ждешь ее с нетерпением, чтобы потом повсюду обсуждать, кому повезло, а кому - нет. Мне понравилась фраза (президента ФИФА. - RT) Джанни Инфантино: «Футбол для футбольных людей». Было приятно увидеть, что в церемонии жеребьевки участвовали настоящие легенды, в том числе мой друг Диего Марадона. Его восхитительная желтая бабочка запомнится нам надолго, — рассказал Моуринью RT.

Добавим, что матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.