- Могли бы играть против европейцев. Это одна из возможностей, о которой мы говорили. Да, Франция одна из лучших, одна из фаворитов. Австралия и Новая Зеландия (соперник Перу по стыковым матчам. - RT) во многом схожи.

Мне понравилась группа, которая нам выпала. Все группы сильные, очень похожие между собой. Я не считаю, что мы попали в «группу смерти» для сборной Перу. Порой то, что казалось простым, в итоге оказывается сложным - и наоборот. Это очень сложно предвидеть, - рассказал Гарека RT.

Добавим, что по итогам жеребьевки сборная Перу попала в группу С, где встретится с командами Франции, Дании и Австралии.