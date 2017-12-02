- Мы не выбираем, что нам выпадет на жеребьевке. Нам предстоит много ездить. Необходимо будет принимать решения, основанные на нынешнем положении, и надеяться, что нам выпадет играть против такой команды, как сборная Англии, которую мы так или иначе хорошо знаем - и они, в свою очередь, нас знают. После 21 года работы в английском футболе она стала мне совсем родной. У нас много английских и бельгийских игроков, которые, как вы себе представляете, проведут весьма интересные семь месяцев, - рассказал Мартинес RT.

Добавим, что по итогам жеребьевки сборная Бельгии попала в группу G, где сыграет с командами Англии, Туниса и Панамы.