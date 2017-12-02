- Нормальная, обычная группа, все команды хорошие, конкретно кого-то выделить я не могу, на чемпионате мира слабые сборные не попадают. У каждой команды есть шансы, так что не считаю сборную России стопроцентным фаворитом группы - можно обыграть команду Уругвая, а потом неудачно сыграть со сборной Саудовской Аравии. Я, конечно, не хочу, чтобы так было, но возможно все. Но я думаю, что мы должны выходить из группы, однозначно будем ставить такую задачу, - цитирует Кутепова ТАСС.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла 1 декабря в Москве, сборная России попала в группу А, где сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (18 июня) и Уругвая (25 июня).