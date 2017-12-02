- В результате игры сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов. У нас есть стопроцентные моменты, но мы никак не можем из реализовать.

- Почему выпустили Кузяева слева в обороне, а потом выпустили Жиркова вместо него?

- Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Жирков себя очень хорошо проявил в матче со «Спартаком», поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, поэтому я так варьирую игроков, и это принесло свои плоды.

- Что скажете о моменте с пенальти красной карточкой?

- Что касается момента с пенальти, я сразу понял, что это ошибка, и красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы.

- Какое состояние Лунева? Он сыграет в оставшихся матчах? Понравилась ли игра Лунева?

- Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется), - передает слова Манчини корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".