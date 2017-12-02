Роберто Манчини: Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о победе над «Уралом» в матче 19-го тура РФПЛ (2:1).
- В результате игры сложилось впечатление, что наша проблема – реализация моментов. У нас есть стопроцентные моменты, но мы никак не можем из реализовать.
- Почему выпустили Кузяева слева в обороне, а потом выпустили Жиркова вместо него?
- Во-первых, это ротация состава, у нас очень много игр. Жирков себя очень хорошо проявил в матче со «Спартаком», поэтому я ему дал сыграть сегодня. А Кузяева я считаю игроком очень универсальным, поэтому я так варьирую игроков, и это принесло свои плоды.
- Что скажете о моменте с пенальти красной карточкой?
- Что касается момента с пенальти, я сразу понял, что это ошибка, и красной карточки там не было. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы.
- Какое состояние Лунева? Он сыграет в оставшихся матчах? Понравилась ли игра Лунева?
- Мне понравилась игра Юрия Лодыгина. Надеюсь, Лунев восстановится к чемпионату мира (смеется), - передает слова Манчини корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".