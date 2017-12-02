- Интересная была игра, было много борьбы. У «Зенита» уровень игроков был повыше, в мастерстве они чуть поддавливали нас. Две наши вынужденные замены повлияли, это две основополагающие фигуры, Бикфалви и Бумаль. В этом плане возникают проблемы, у нас нет такого набора игроков. Когда они ушли, мы просели. Хотя в конце мы имели два хороших момента. В принципе, могли забить и сравнять счет, - передает слова Тараханова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

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