- Интересная была игра, было много борьбы. У «Зенита» уровень игроков был повыше, в мастерстве они чуть поддавливали нас. Две наши вынужденные замены повлияли, это две основополагающие фигуры, Бикфалви и Бумаль. В этом плане возникают проблемы, у нас нет такого набора игроков. Когда они ушли, мы просели. Хотя в конце мы имели два хороших момента. В принципе, могли забить и сравнять счет, - передает слова Тараханова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".