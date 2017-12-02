- Игра была напряженной. Это очень важная победа. Сейчас со всеми командами тяжело играть. Довольны результатом в основном. По игре было много моментов, и матч мог закончиться с более крупным счетом. Не сказал бы, что у "Урала" было много моментов: скорее они прессинговали, чем атаковали. По воротам били мало.

- Неожиданным получилось начало матча?

- Да, из-за гола. Мы выходили с большим зарядом, знали, насколько важен матч. Все это понимали. Мы получили неприятный штрафной, пошла подача, которая меня смутила. Сами себе практически забили.

- Вы сказали, сейчас со всеми тяжело играть.

- Я имел в виду последние несколько лет. Даже самая слабая команда хорошо играет, они все садятся назад. Есть те, которые не боятся играть в футбол. Поэтому думаем по-другому, уже быстрее.

- Смотрели жеребьевку чемпионата мира?

- Да, хорошая жеребьевка. Соперники - хорошие. Вообще все, кто попал на турнир - это хорошие команды. Те же Панама и Саудовская Аравия. Раз попали на чемпионат мира - значит, они тоже неплохие команды, - приводит слова Лодыгина корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

"Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».