Эмануэль Маммана: Будет круто, если «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (2:1).
- Это был сложный матч, но мы понимали, что должны победить.
- Для вас важно попасть в Лигу чемпионов?
- Наша главная цель - стать чемпионом России, пройти как можно дальше в Лиге Европы. Будет круто, если на следующий сезон мы будем играть в Лиге чемпионов.
- Приятно, что вы в команде окружены аргентинцами?
- Да, они отличные ребята, но мы хорошо общаемся и с русскими. Вообще, у нас сплоченная команда, - передает слова Мамманы корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".
Напомним, "Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.
Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.
Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».