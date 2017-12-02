- Это был сложный матч, но мы понимали, что должны победить.

- Для вас важно попасть в Лигу чемпионов?

- Наша главная цель - стать чемпионом России, пройти как можно дальше в Лиге Европы. Будет круто, если на следующий сезон мы будем играть в Лиге чемпионов.

- Приятно, что вы в команде окружены аргентинцами?

- Да, они отличные ребята, но мы хорошо общаемся и с русскими. Вообще, у нас сплоченная команда, - передает слова Мамманы корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, "Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».