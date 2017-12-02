Футболисты «Челси» взяли верх над «Ньюкаслом» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1.

У лондонской команды голами отметились Альваро Мората и Эден Азар, оформивший дубль в этой встрече. У «Ньюкасла» точный удар на свой счет записал Дуайт Гейл.

После этой победы «Челси» набрал 32 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 15 баллами занимает 12-е место.

В следующем туре 9 декабря «Челси» в гостях встретится с «Вест Хэмом». В тот же день «Ньюкасл» дома примет «Лестер».