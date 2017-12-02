- В день матча с «Саутгемптоном» у Лероя Сане была простуда, поэтому он не играл. Он поправился и вчера тренировался с нами. Завтра решим, кто будет играть в воскресенье. Тренировка покажет, кто готов бороться за результат в следующем туре.

Да, меня беспокоит количество нарушений: дерби – важный матч, как и встреча с «Вест Хэм Юнайтед». Самое главное – добиться результата в матче с «Вест Хэмом».

Давид Сильва был среди запасных в прошлом матче – необходимо чередовать игроков. В декабре мы играем девять раз, и требуются усилия всей команды, - передает слова Гвардиолы официальный сайт клуба.