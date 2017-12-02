Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана поделился мнением о чемпионате мира.

- Как вам группа на чемпионат мира? В очередной раз придется играть против Нигерии.

- Непростая группа. Все матчи будут сложными, но надо верить в сборную Аргентины, мы постараемся достичь максимального результата, ведь у нас хорошая команда.

- Что бы вы передали болельщикам из Аргентины, которые приедут в Россию на чемпионат мира?

- К счастью, чемпионат мира будет летом. Но все равно возьмите теплую одежду. Здесь не бывает очень жарко. Весь год здесь немного холодно, - передает слова Мамманы корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, соперниками сборной Аргентины на групповом этапе будут Нигерия, Хорватия и Исландия.

"Зенит" дома обыграл "Урал" со счетом 2:1. Отличился Александр Кокорин, в свои ворота забили Игорь Портнягин и Эмануэль Маммана.

Петербуржцы с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ, команда из Екатеринбурга с 24 баллами идет на восьмом месте.

Следующий матч «Зенит» проведет в Лиге Европы 7 декабря. Петербуржцы встретятся в Испании с «Реалом Сосьедад». В 20-м туре РФПЛ команда Роберто Манчини 11 декабря сыграет в Грозном с «Ахматом», а «Урал» 8 декабря примет тульский «Арсенал».