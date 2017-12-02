«Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг»
Матч 14-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев – 4:0.
В составе победителей отличились Надим Амири, Серж Гнабри который сделал дубль, и Марк Ут. «Хоффенхайм» набрал 23 очка и занимает шестое место. «РБ Лейпциг» с 26 очками остался на втором месте.
В следующем туре «Хоффенхайм» на выезде сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» примет «Майнц».
Чемпионат Германии. Бундеслига
14-й тур
«Хоффенхайм» - «РБ Лейпциг» - 4:0
Голы: Амири, 13, Гнабри, 52, 62, Ут, 87