В составе победителей отличились Надим Амири, Серж Гнабри который сделал дубль, и Марк Ут. «Хоффенхайм» набрал 23 очка и занимает шестое место. «РБ Лейпциг» с 26 очками остался на втором месте.

В следующем туре «Хоффенхайм» на выезде сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» примет «Майнц».

Чемпионат Германии. Бундеслига

14-й тур

«Хоффенхайм» - «РБ Лейпциг» - 4:0

Голы: Амири, 13, Гнабри, 52, 62, Ут, 87